Загалом повені охопили такі країни, як Польща, Чехія, Австрія та Румунію. Деякі сполучення продовжать свій рух, але з затримкою чи об'їзними шляхами.

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Які поїзні рейси скасували через негоду в Європі

В Укрзалізниці повідомили, що рейс Відень – Будапешт – Київ, який мав бути на 15 вересня, скасовано. Пасажирів із квитками у Відні в компанії попросили підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме до Будапешта. Рейси Чоп – Відень – Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої,

– сказали про оновлення в Укрзалізниці.

В компанії також зазначили, що рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі.

"Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", – мовиться у дописі.

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що поїзди з та до Варшави, Хелма й Кошице курсують без змін та за графіком. В компанії підкреслили, що наразі вони працюють разом із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією.

До слова, через масштабні повені у Центральній Європі, які виникли через сильні зливи, вже є загиблі серед громадян. Людей з підтоплених районів намагаються евакуювати, подекуди доводиться залучати навіть авіацію.