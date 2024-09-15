В целом наводнения охватили такие страны, как Польша, Чехия, Австрия и Румыния. Некоторые сообщения продолжат свое движение, но с задержкой или объездными путями.

К теме Европа уходит под воду: в Австрии из-за наводнения погиб спасатель, в Чехии отключение света

Какие поездные рейсы отменили из-за непогоды в Европе

В Укрзализныце сообщили, что рейс Вена – Будапешт – Киев на 15 сентября отменен. Пассажиров с билетами в Вене в компании попросили подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

Рейс Киев – Будапешт – Вена будет следовать в Будапешт. Рейсы Чоп – Вена – Чоп едут от конечной до конечной,

– сказали об обновлении в Укрзализныце.

В компании также отметили, что рейсы Прага – Перемышль – Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши.

"Завтра ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка", – говорится в заметке.

В то же время в Укрзализныце отметили, что поезда из Варшавы и обратно, из Хелма и Кошице курсируют без изменений и по графику. В компании подчеркнули, что сейчас идет работа вместе с европейскими коллегами, чтобы максимально организованно справиться со стихией.

К слову, из-за масштабных наводнений в Центральной Европе, которые возникли из-за сильных ливней, уже есть погибшие среди граждан. Людей из подтопленных районов пытаются эвакуировать, кое-где приходится привлекать даже авиацию.