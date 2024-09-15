В Австрии сообщили о первой жертве, а в Чехии сотни тысяч людей остались без света.

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Последствия наводнения в Австрии

Der Standard пишет, что наводнение уже добралось до Вены, там в районе Пенцинг из домов эвакуировали местных жителей. Тем временем вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена зоной бедствия. Во время ликвидации последствий наводнения там погиб спасатель.

Людям советуют избегать берегов рек и ручьев. Они могут быстро разлиться и затопить берега. В общем австрийцам советуют выходить из дома только в случае необходимости.

В Вене отменили многочисленные мероприятия. Среди них – Вахауский марафон, фестиваль и концерт и футбольный матч. Также во многих районах страны перекрыли дороги.

Согласно расчетам, емкость водохранилища в Оттенштайне на реке Камп, притоке Дуная, будет исчерпана до обеда воскресенья – прогнозируется переполнение водохранилища. Если это произойдет, это повлечет значительные наводнения вдоль Кампа.

Течение в Вене: смотрите видео

В Чехии часть страны осталась без света

Tn.nova пишет, что утром 15 сентября энергетическая компания CEZ Distribution сообщила о катастрофическом состоянии в 11 районах на севере страны. Там без света остались более 200 тысяч человек. В частности нет света в Южноморавском крае, крае Высочина, Злинском крае и части Оломоуцкого края.

К сожалению, ситуация не улучшается, и из-за затопления местности и сильного ветра возникают новые неисправности. Наши монтажники и коллеги из других компаний работают и будут работать целый день там, где это позволит безопасность,

– добавили в компании.

Самая сложная ситуация в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях, а также в городе Градец-Кралове и Либерецком крае.

Также сложная ситуация в Румынии и Польше. Там тоже сообщили о погибших в результате наводнения.