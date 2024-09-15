В Одессе прошла сильная гроза. Утром выпала почти полумесячная норма дождевых осадков – 19 миллиметров.
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Где затруднено движение
По состоянию на 12:30 в городе был небольшой дождь, который местами остановился.
На многих улицах движение затруднено или его нет вообще. В частности:
- улица Варненская 3 – подтоплено, движение затруднено;
- улица Армейская – подтоплена, движение затруднено;
- проспект Небесной Сотни 4/6 – затоплено, движения нет;
- проспект Глушко 27 – затоплено, движения нет;
- улица Ильфа и Петрова 18 – затоплено, движения нет;
- улица Вильямса 45/1 – затоплено, движения нет;
- дорога в сторону аэропорта подтоплена, движение затруднено;
- Люстдорфская дорога/улица Бреуса – подтоплена, движение затруднено;
- улица Инглези/Космонавтов – подтоплена, движения нет;
- улица Балковская – движение восстановлено;
- улица Чепиги/Церковная – затоплено, движения нет;
- улица Химическая – подтоплена, движение затруднено.
Кроме этого, временно приостановлено движение трамваев № 12, 15, 20. Зато троллейбус №12 ходит по улице Королева.
Ликвидация последствий продолжается.
В Одессе ликвидируют последствия непогоды / Фото председателя Одесской ОГА