У Одесі пройшла сильна гроза. Зранку випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 міліметрів.
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Де ускладнено рух
Станом на 12:30 у місті був невеликий дощ, який місцями зупинився.
На багатьох вулицях рух ускладнено або його немає взагалі. Зокрема:
- вулиця Варненська 3 – підтоплено рух, ускладнений.
- вулиця Армійська – підтоплена, рух ускладнено
- Проспект Небесної Сотні 4/6 – затоплено, руху немає.
- Проспект Глушко 27 – затоплено, руху немає.
- вулиця Ільфа та Петрова 18 – затоплено, руху немає.
- вулиця Вільямса 45/1 – затоплено, руху немає.
- Дорога в бік аеропорту підтоплена, рух ускладнений.
- Люстдорфька дорога/вулиця Бреуса – підтоплено, рух ускладнений.
- вулиця Інглезі/Космонавтів – підтоплено, руху немає.
- вулиця Балківська – рух відновлено.
- вулиця Чепіги/Церковна – затоплено, руху немає.
- вулиця Хімічна – підтоплено, рух ускладнений.
Крім цього, Тимчасово призупинено рух трамваїв № 12,15,20. Натомість тролейбус №12 ходить вулицею Корольова.
Ліквідація наслідків триває.
В Одесі ліквідовують наслідки негоди / Фото голови Одеської ОВА