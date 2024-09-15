У Одесі пройшла сильна гроза. Зранку випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 міліметрів.

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Де ускладнено рух

Станом на 12:30 у місті був невеликий дощ, який місцями зупинився.

На багатьох вулицях рух ускладнено або його немає взагалі. Зокрема:

вулиця Варненська 3 – підтоплено рух, ускладнений.

вулиця Армійська – підтоплена, рух ускладнено

Проспект Небесної Сотні 4/6 – затоплено, руху немає.

Проспект Глушко 27 – затоплено, руху немає.

вулиця Ільфа та Петрова 18 – затоплено, руху немає.

вулиця Вільямса 45/1 – затоплено, руху немає.

Дорога в бік аеропорту підтоплена, рух ускладнений.

Люстдорфька дорога/вулиця Бреуса – підтоплено, рух ускладнений.

вулиця Інглезі/Космонавтів – підтоплено, руху немає.

вулиця Балківська – рух відновлено.

вулиця Чепіги/Церковна – затоплено, руху немає.

вулиця Хімічна – підтоплено, рух ускладнений.

Крім цього, Тимчасово призупинено рух трамваїв № 12,15,20. Натомість тролейбус №12 ходить вулицею Корольова.

Ліквідація наслідків триває.

В Одесі ліквідовують наслідки негоди / Фото голови Одеської ОВА