Днем оккупанты атаковали Харьков КАБами. Было попадание в многоэтажное здание. По словам Зеленского, пока еще продолжаются спасательные работы. Известно о 35 раненых, среди которых – трое детей. Под завалами еще остаются люди.

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Россия бомбит украинские города

Президент напомнил, что в общей сложности ежесуточно страна-агрессорка наносит по нашим городам не менее сотни авиаударов. За одни минувшие сутки – 128 управляемых авиабомб.

Политик подчеркнул, что противопоставить этому террору можно только системное решение по дальнобойности. Оно нужно, чтобы уничтожить российскую военную авиацию там, где она базируется.

Мы объяснили уже всем партнерам, почему Украине действительно нужна достаточная дальнобойность. И каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донбасса – все это доказывает, что дальнобойность должна быть – и должна быть достаточной. Мы ожидаем соответствующих решений, прежде всего, от Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии, Италии – всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней,

– заявил президент.

Непогода в Украине

Также в обращении Зеленский рассказал, что заслушал доклад Виктора Мыкыты, заместителя руководителя Офиса по региональной политике, по ситуации в Одесской области из-за непогоды.

Чрезвычайные дожди на днях, подтопление в Одесской области. ГСЧС Украины, областная власть, местная власть – все задействованы. Есть, к сожалению, критические ситуации и в странах-соседях – из-за этих экстремальных осадков,

– сообщил глава государства.

Пополнение "обменного фонда"

Сегодня президент заслушал доклад Главкома Сырского по ситуации на Покровском, Кураховском, Торецком, Купянском направлениях.

"Курская область – продолжаем наши активные действия, и очень важно, что пополняется "обменный фонд" для нас, для нашего государства", – подчеркнул Зеленский.