Российские захватчики выпустили по Харькову не менее 6 авиабомб. Было попадание в 12-этажный жилой дом. Число раненых возросло до более чем 30. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харькова

По состоянию на 16:50 спасательно-розыскная операция на месте удара продолжается. Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9 этаже. Повреждены не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей.

Три человека находятся в тяжелом состоянии.Под завалами могут быть еще люди.

Производится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные и международные и украинские организации.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в настоящее время количество пострадавших составляет 35 человек, трое из них – дети.

Ужасные последствия обстрела Харькова / Фото ОГА

К слову, президент Зеленский отреагировал на очередной удар по Харькову. Глава государства обратился к союзникам: "чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, объективно нужными".