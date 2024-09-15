Сейчас на месте попадания в Харькове продолжается спасательная операция. Сам дом оккупанты обстреляли авиабомбами.

К теме В Харькове серия взрывов: оккупанты снова наносят удары КАБами

Что сказал Зеленский об ударе по многоэтажке в Харькове

Президент Украины подчеркнул, что в результате российского удара поврежден обычный жилой дом, многоэтажку.

Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает,

– написал Зеленский.



Многоэтажка, которая пострадала после российского удара 15 сентября / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Украинский лидер подчеркнул, что мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев.

"Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить его, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны", – заметил глава государства.



Пожар и выбитые стекла в многоэтажке в Харькове / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Он также сказал, что эту войну может завершить справедливо только решимость. Ведь именно она наиболее эффективно защищает от террора.

К слову, в результате вражеской атаки по Харькову 15 сентября также пострадали люди. По состоянию на 16:17 известно о, по меньшей мере, 33 раненых мирных жителей многоэтажки. На месте продолжают работать все необходимые экстренные службы и спасать людей.