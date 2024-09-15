Російські загарбники випустили по Харкову щонайменше 6 авіабомб. Було влучання у 12-поверховий житловий будинок. Кількість поранених зросла до понад 30. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харкова

Станом на 16:50 рятувально-пошукова операція на місці удару триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок.

Троє людей перебувають у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди.

Проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські організації.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що наразі кількість постраждалих становить 35 осіб, троє з них – діти.

Моторошні наслідки обстрілу Харкова / Фото ОВА

До слова, президент Зеленський відреагував на черговий удар по Харкову. Глава держави звернувся до союзників: "щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні".