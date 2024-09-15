Наразі вже відомо про постраждалих. На жаль, їхня кількість ще може зрости.

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Росія поцілила КАБом по багатоповерхівці

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15:08. Близько 15:18 у Харкові пролунали вибухи. За кілька хвилин мер міста Ігор Терехов закликав людей бути обережними, попередивши, що ворог здійснив повторні пуски КАБів.

Згодом він написав, що окупанти поцілили по житловій багатоповерхівці.

Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом,

– повідомив міський голова.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що є пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі. За його даними, станом на 15:35 – троє поранених.

Важливо! Небезпека зберігається до відбою. Закликаємо жителів Харківської області перебувати в укриттях.

Зазначимо, що також ворог атакував Дергачі. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко написав, що наразі служби встановлюють інформацію щодо руйнувань та постраждалих.