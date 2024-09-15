В Офісі генпрокурора розповіли подробиці російського удару, який призвів до гибелі двох людей.

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Ворог атакував цивільну та транспорту інфраструктуру

За даними слідства, окупанти атакували цивільну інфраструктуру області 14 вересня близько 20:20. За попередніми даними, ворог вдарив двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Між оголошенням про небезпеку та вибухами минуло близько хвилини, тож у жителів області не було часу відреагувати.

Що відомо про постраждалих

Відомо, що внаслідок цієї атаки в Одеському районі загинули двоє людей: 62-річний чоловік та його 66-річна дружина. На момент обстрілу вони перебували у своєму будинку, який тепер повністю зруйнований.

Також постраждала ще одна місцева жителька, її госпіталізували з осколковими пораненнями.

Крім цього, у щонайменше 13 приватних будинках пошкоджено фасади, дахи, вибито вікна і двері.

Наслідки обстрілу Одещини: фото Офісу Генпрокурора

Наразі правоохоронці все ще проводять огляд та встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень. Вони розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 2 ст. 438 КК України.