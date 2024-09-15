Вибухи на Харківщині пролунали близько 15 години. Що вже відомо про ворожу атаку, передає 24 Канал.

Вибухи у Харкові 15 вересня

О 15:08 Повітряні сили заявили, що в Харківській області ракетна небезпека. Уже через кілька хвилин написали про ворожі КАБи. Захисники закликали: "Харків в укриття!".

Близько 15:18 "Суспільне" написало про серію вибухів у Харкові. Це також підтвердила поліція.

Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!

– наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи також підтвердив міський голова. Ігор Терехов закликав місцевих бути обережними, адже агресор здійснив повторні пуски керованих авіаційних бомб.

Повторні пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині. Увага! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– заявили Повітряні сили о 15:22.

А вже через три хвилини українські військові знову повідомили про КАБ на Харків.