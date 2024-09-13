У Харківській обласній військовій прокуратурі заявили, що кількість загиблих, на жаль, зросла станом на 22:00 12 вересня.
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Що відомо про атаку по Харківщині
Слідством встановлено, що 12 вересня близько 12:40 збройні сили Росії масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загорілись житлові будинки,
– заявили в Харківській обласній прокуратурі.
Там пояснили, що після приїзду рятувальників – вороги вдарили ще раз. У прокуратурі запевнили, що окупанти вчергове вдарили виключно по цивільній інфраструктурі, пошкодивши приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазини.
За попередніми даними, війська Росії вдарили по населеному пункту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С",
– заявили в прокуратурі.
Там пояснили, що відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори намагаються документувати воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.
Наслідки атаки по Боровій на Харківщині
На жаль, внаслідок атаки росіян є поранені та загиблі:
- станом на 17:49 12 вересня писали, що загинули 76-річний чоловік та 55-річна жінка, ще 7 людей зазнали поранень, з них троє – рятувальники;
- станом на 22:00 12 вересня в лікарні помер 56-річний мирний місцевий, 9 – поранені.