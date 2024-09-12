Постраждало 5 людей, серед них 10-річна дівчинка. Детальніше про наслідки російського терору 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Які наслідки удару по Київському району Харкова

Окупанти атакували затишний приватний сектор біля відпочинкової зони у Харкові. На щастя, снаряд вибухнув не між будинками, а трошки далі. Тому серйозних руйнацій та жертв вдалося уникнути.

Однак внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 15 житлових будинків – побиті покрівлі, вибиті вікна тощо. Рятувальникам довелося визволяти жінку з дитиною з їхнього будинку.

Ми були вдома з дитиною і бабусею. Я прийшла з роботи й ми всі разом сіли пити чай. У цей момент пролунав вибух. Ми не постраждали через те, що всі уламки застрягли в шторах та ковдрі,

– розповіла жінка, яка дивом врятувалася з донькою.

Під час обстрілу росіяни пошкодили мініпритулок для тварин, який харків'янка зробила вдома.

Я їхала додому з дитиною. Ми були за 100 метрів від нашого будинку. Й раптом почули цей тріск, потім побачили дим, вогонь. Ми розуміємо, що це наш дім. Все життя перед очима, але добре, що всі живі. У мене багато собак, але слава Богу, всі живі,

– сказала мешканка пошкодженого будинку Людмила.

Скільки разів росіяни обстріляли Харківщину

Окрім Харкова, окупанти у четвер, 12 вересня, били по Дергачах. Там пошкодженні приватні будинки й 3 людей зазнали гострої реакції на стрес.

Росіяни атакували територію "Екопарку" в селі Лісне Малоданилівської громади. Там перебувають на реабілітації тварини. На щастя, обійшлося без пошкоджень та великих руйнацій як було влітку, коли постраждали тварини та працівники екопарку.

Ворожі війська також сильно обстріляли Борову з РСЗВ "Торнадо-С". Внаслідок цього удару загинули 2 людей – 55-річна Олена Кащеєва й 76-річний Олексій Свинаренко.

Окрім того, 9 людей поранені, з яких двоє у важкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Серед поранених є рятувальники, адже росіяни знову застосували техніку подвійних ударів. Окупанти дочекалися поки рятувальники приїдуть гасити пожежі від попередніх обстрілів й поцілили ще раз.