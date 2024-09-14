Про це в етері телемаратону заявив начальник відділення планування 13 бригади оперативного призначення "Хартія" – Антон Баєв. Водночас він наголосив, що ситуація на Харківському напрямку лишається контрольованою, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Харківській області на фронті

Баєв повідомив, що ситуація на лінії бойового зіткнення у Харківській області залишається стабільною, попри збільшення активності противника.

Вони (росіяни – 24 Канал) не полишають спроб робити щось 24 на 7, щоб повертати свої позиції. Бачимо, що вони накопичуються, але це робити їм складно,

– наголосив речник "Хартії".

Начальник відділення планування бригади також запевнив, що підвезення людей на бронетехніці у росіян на Харківщині не таке ефективне. Адже наші захисники контролюють всі логістичні шляхи противника.

До слова, у Генштабі ЗСУ 14 вересня розповіли, що на Харківському напрямку точилися чотири бої, а Сили оборони відбили штурмові дії противника біля Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.

Водночас на Куп'янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.