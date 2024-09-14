Про ситуацію на фронті прозвітував Генеральний штаб ЗСУ у ранковому оперативному зведенні. Також актуальний звіт опублікував американський Інститут вивчення війни (ISW). Відстежувати, як змінилась карта бойових дій, зручно за допомогою онлайн-ресурсу DeepStateMAP. 24 Канал інформує про динаміку на полі бою станом на 14 вересня.

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ЗСУ продовжують просуватись на Курщині

ISW фіксує просування Сил оборони України в Курській області. Геолокаційні кадри за 12 вересня свідчать, що українські війська просунулися в північно-східному Черкаському Порічному (на північ від Суджі) і в Глушківському районі – на південь від Веселого (на південний захід від Глушкова та за три кілометри від міжнародного кордону).

Водночас аналітики Інституту повідомили, що російські військові продовжують наступ на Сході України. Окупанти незначно просунулися в районі Куп'янська, Часового Яру, Торецька та Покровська Донецької області.

Ситуація на усіх напрямках фронту

За даними Генштабу, Покровський напрямок вже не найактивніший, найбільше ворог наступав на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.



На Куп'янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося чотири бойових зіткнення у районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували шість разів неподалік Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Селідове, Михайлвка, Новогродівка та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог 10 разів наступав поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви.



На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 5 разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.