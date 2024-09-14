О ситуации на фронте отчитался Генеральный штаб ВСУ в утренней оперативной сводке. Также актуальный отчет опубликовал американский Институт изучения войны (ISW). Отслеживать, как изменилась карта боевых действий, удобно с помощью онлайн-ресурса DeepStateMAP. 24 Канал информирует о динамике на поле боя по состоянию на 14 сентября.

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ВСУ продолжают продвигаться на Курщине

ISW фиксирует продвижение Сил обороны Украины в Курской области. Геолокационные кадры за 12 сентября свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в северо-восточном Черкасском Поречном (к северу от Суджи) и в Глушковском районе – к югу от Веселого (на юго-запад от Глушково и в трех километрах от международной границы).

В то же время аналитики Института сообщили, что российские военные продолжают наступление на Востоке Украины. Оккупанты незначительно продвинулись в районе Купянска, Часового Яра, Торецка и Покровска Донецкой области.

Ситуация на всех направлениях фронта

По данным Генштаба, Покровское направление уже не самое активное, больше всего враг наступал на Кураховском направлении.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.



На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении происходило четыре боевых столкновения в районах Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбивали 43 атаки противника в сторону Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг 10 раз наступал вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы.



На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 5 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.