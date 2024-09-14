Для росіян це дуже важливо, тому що так вони можуть досягнути ряду стратегічних цілей. Це 24 Каналу зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Одним з основних завдань було дійти до річки Оскіл та зайняти плацдарм на лівобережній Куп'янщині. Для противника це дуже важливо, тому що він досягає ряду стратегічних цілей. Зокрема, на лінії боєзіткнення. Але своєчасно прийняті рішення керівництвом ЗСУ", – сказав він.

Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Куп'янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

Яка мета ворога

Юрій Федоренко зазначив, що сьогодні динаміка бойових дій потрохи переходить на бік Сил оборони. Просування ворога на Куп'янському напрямку суттєво сповільнилось. Лише за вчорашній день українським бійцям вдалося знищити п'ять одиниць броньованої техніки ворога. Мовиться про один танк, два МТ-ЛБ, дві БМП, які везли штурмову піхоту до передньої лінії бойового зіткнення.

Задум ворога вийти до річки Оскіл, зокрема, має на меті рухатись до Куп'янська-Вузлового та Куп'янська. Куп'янськ-Вузловий – це прямий крок до правобережного Куп'янська. Тому окупанти будуть тиснути.

Ворог буде робити, на мою думку, усі намагання зайти на Куп'янськ-Вузловий. Але я більш ніж переконаний, що противнику цього не вдасться реалізувати,

– вважає командир батальйону.

Яка ситуація біля Куп'янська: карта