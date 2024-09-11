Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог на Харківщині має кілька основних цілей. Мовиться про бойові дії поблизу Липців та Вовчанська у напрямку на Харків.

Дивіться також Росіяни перекинули свіжі сили на Харківський напрямок: в 3 ОШБр назвали мету ворога

Мета росіян

Роман Світан зазначив, що противник також рухається в бік Куп'янська.

Яка ситуація біля Куп'янська: карта

"Ті дії, які зараз росіяни здійснюють на цьому напрямку схожі на той наступ, що відбувається поблизу Покровська. Зі сторони Сватового ворог намагається рухатись на Куп'янськ-Вузловий", – сказав військовий експерт.

Він зауважив, що Третя окрема штурмова бригада зараз виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Вони нещодавно відвоювали там певні території, однак Росія намагається захопити їх знову.

З глибокого тилу Росії зайшло кількатисячне підсилення, щоб витіснити Сили оборони за межі річки Оскіл,

– підкреслив Світан.

Росіянам, ймовірно, необхідно захопити Куп'янськ-Вузловий – це важлива станція із великою кількістю залізничних сполучень. За словами військового експерта, цей напрямок зараз дуже складний, однак є шанс стримати там позиції, або атакувати росіян у відповідь.