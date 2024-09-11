Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг на Харьковщине имеет несколько основных целей. Говорится о боевых действиях вблизи Липцев и Волчанска в направлении на Харьков.

Смотрите также Россияне перебросили свежие силы на Харьковское направление: в 3 ОШБр назвали цель врага

Цель россиян

Роман Свитан отметил, что противник также движется в сторону Купянска.

Какая ситуация возле Купянска: карта

"Те действия, которые сейчас россияне осуществляют на этом направлении похожи на то наступление, что происходит вблизи Покровска. Со стороны Сватово враг пытается двигаться на Купянск-Узловой", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что Третья отдельная штурмовая бригада сейчас выполняет боевые задачи на Харьковском направлении. Они недавно отвоевали там определенные территории, однако Россия пытается захватить их снова.

Из глубокого тыла России зашло несколько тысяч усиления, чтобы вытеснить Силы обороны за пределы реки Оскол,

– подчеркнул Свитан.

Россиянам, вероятно, необходимо захватить Купянск-Узловой – это важная станция с большим количеством железнодорожных сообщений. По словам военного эксперта, это направление сейчас очень сложное, однако есть шанс сдержать там позиции, или атаковать россиян в ответ.