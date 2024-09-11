Несмотря на заявления Главкома об остановке продвижения захватчиков в направлении Покровска, а также переброски российских войск с этого участка фронта на Курщину, наступление оккупантов продолжается, а Покровское направление остается самым ожесточенным.

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Где происходит больше всего боев

За прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.

На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

Оккупантов остановили у Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

Враг атакует в районе Макеевки: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны отражено 9 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

Россияне штурмуют в районе Спирного: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 5 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

Противник надвигается на Часов Яр: смотрите на карту

На Торецком направлении враг, используя авиацию, совершил 9 атак. Основные усилия россияне сосредотачивали в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 32 атаки. Свои усилия противник сконцентрировал в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

Враг продвинулся в районе Мариновки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Украинская и Красногоровки. В общем оккупанты 29 раз пытались прорвать оборону наших войск на этом направлении.

Россияне атакуют Украинск: смотрите на карте

На Времовском направлении захватчики совершили 2 атаки наших позиций в направлении Угледара.

На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для россиян, боестолкновение неподалеку Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили 7 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие.