Несмотря на заявления Главкома об остановке продвижения захватчиков в направлении Покровска, а также переброски российских войск с этого участка фронта на Курщину, наступление оккупантов продолжается, а Покровское направление остается самым ожесточенным.
Смотрите также Почти 150 дронов в разных областях: в ISW проанализировали массированную атаку дронов по России
Где происходит больше всего боев
За прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.
На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.
На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.
Оккупантов остановили у Синьковки: смотрите на карте
На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.
Враг атакует в районе Макеевки: смотрите на карте
На Северском направлении Силами обороны отражено 9 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки.
Россияне штурмуют в районе Спирного: смотрите на карте
На Краматорском направлении украинские воины остановили 5 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.
Противник надвигается на Часов Яр: смотрите на карту
На Торецком направлении враг, используя авиацию, совершил 9 атак. Основные усилия россияне сосредотачивали в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.
Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники отражали 32 атаки. Свои усилия противник сконцентрировал в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.
Враг продвинулся в районе Мариновки: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Украинская и Красногоровки. В общем оккупанты 29 раз пытались прорвать оборону наших войск на этом направлении.
Россияне атакуют Украинск: смотрите на карте
На Времовском направлении захватчики совершили 2 атаки наших позиций в направлении Угледара.
На Ореховском направлении состоялось одно, безуспешное для россиян, боестолкновение неподалеку Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили 7 атак российских захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие.