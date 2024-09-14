Об этом в эфире телемарафона заявил начальник отделения планирования 13 бригады оперативного назначения "Хартия" – Антон Баев. В то же время он отметил, что ситуация на Харьковском направлении остается контролируемой, передает 24 Канал.

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Что происходит в Харьковской области на фронте

Баев сообщил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Харьковской области остается стабильной, несмотря на увеличение активности противника.

Они (россияне – 24 Канал) не оставляют попыток делать что-то 24 на 7, чтобы возвращать свои позиции. Видим, что они накапливаются, но это делать им сложно,

– отметил представитель "Хартии".

Начальник отделения планирования бригады также заверил, что подвоз людей на бронетехнике у россиян в Харьковской области не так эффективен. Ведь наши защитники контролируют все логистические пути противника.

К слову, в Генштабе ВСУ 14 сентября рассказали, что на Харьковском направлении шли четыре боя, а Силы обороны отбили штурмовые действия противника у Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов.

В то же время на Купянском направлении произошло 11 боестолкновений у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.