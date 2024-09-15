Вдень окупанти атакували Харків КАБами. Було влучання у багатоповерховий будинок. За словами Зеленського, наразі ще тривають рятувальні роботи. Відомо про 35 поранених, серед яких – троє дітей. Під завалами ще залишаються люди.

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Росія бомбардує українські міста

Президент нагадав, що загалом щодобово країна-агресорка завдає по наших містах не менше сотні авіаударів. За одну минулу добу – 128 керованих авіабомб.

Політик підкреслив, що протиставити цьому терору можна лише системне рішення щодо далекобійності. Воно потрібне, аби знищити російську військову авіацію там, де вона базується.

Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів,

– заявив президент.

Негода в Україні

Також у зверненні Зеленський розповів, що заслухав доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду.

Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади,

– повідомив глава держави.

Поповнення "обмінного фонду"

Сьогодні президент заслухав доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на Покровському, Курахівському, Торецькому, Купʼянському напрямках.

"Курська область – продовжуємо наші активні дії, і дуже важливо, що поповнюється "обмінний фонд" для нас, для нашої держави", – підкреслив Зеленський.