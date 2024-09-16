Наразі відомо, що повінь зруйнувала мости та дамбу у кількох містах, там немає електрики та зв'язку. У постраждалих регіонах також проводять примусову евакуацію, а також призупинили навчання у школах та дитсадках.

Дивіться також Укрзалізниця скасувала кілька міжнародних рейсів через повені у Європі: які саме

Україна готова допомогти з ліквідацією наслідків повені

У Польщі стан стихійного лиха можуть ввести у певній частині або ж на всій території країни – де воно сталося або де можуть бути виникнути його наслідки.

Після консультацій з профільними міністрами та службами я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів про введення стану стихійного лиха,

– оголосив Дональд Туск.

Також він повідомив, що Україна може допомогти Польщі з усуненням наслідків стихії.

"Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею та готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком. Дуже зворушливо", – написав Дональд Туск у соцмережі X.

Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що Україна готова допомогти загалом 6 постраждалим країнам.

"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України", – сказав він.

Згодом глава МЗС уточнив, що Україна запропонувала свою допомогу також Молдові, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії.