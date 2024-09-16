Про це повідомили журналісти польського видання Gazeta Wrocławska. Наразі у Строне-Шльонські працюють рятувальники та військові, які допомагають місцевим вибратися з пастки негоди.

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Що принесла повінь у Строне-Шльонські

Польські журналісти повідомили, що містечко Строне-Шльонські зазнало величезних збитків під час недільної хвилі повені. Після прориву частини дамби руйнівна хвиля відразу ж хлинула на місто.

Зв'язок із жителями цього польського населеного пункту зараз дуже складний. Зокрема, не працюють базові станції мобільного зв'язку, а також ускладнений транспортний рух до самого міста.

У Строне-Шльонські склалася критична ситуація після потопу / Фото Paweł Relikowski / Polska Press

Окрім цього, внаслідок повені у Строне-Шльонські пошкоджено два мости, через що проїзд до центру автомобілем практично неможливий. Жителі, які працюють на місці, отримують необхідну допомогу, зокрема від армії або рятувальників.

Найближчі до річки Моравки будівлі сильно пошкоджені. У дамбі, яка розташована над містом, є прорив щонайменше на кілька метрів.

Наслідки сильної негоди у польському місьті Строне-Шльонські / Фото Paweł Relikowski / Polska Press

Також місто відрізане від електро, газо та водопостачання. Доїзд до Льондек-Здруя на автомобілі також неможливий – дорога перекрита. Жителі, побоюючись за життя та здоров'я своїх близьких, можуть долати кілька кілометрів пішки, щоб вибратися з пастки негоди.

До слова, через сильні негоди та повені у Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про підготовку постанови щодо введення стану стихійного лиха у країні. Тим часом в українській владі зазначили, що наші рятувальники можуть допомогти у подоланні наслідків негоди у Польщі та інших європейських державах.