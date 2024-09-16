Ситуація залишається напруженою – у Румунії, Австрії, Польщі та Чехії повідомили про смертельні випадки.

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Ситуація в Австрії

У районі Нижня Австрія прорвало греблю у Санкт-Пельтені, усю територію міста затоплено. Під час відкачування води загинув пожежник.

У районі організували притулки для екстрених випадків. До робіт з ліквідації лиха залучили понад 25 000 працівників екстрених служб та близько 1000 солдатів. Військові використовували вертоліт Black Hawk для перевезення великих мішків з піском і гравієм, щоб закласти греблю.

Ситуація у столиці, Відні, також напружена. Річка Відень, яка раніше текла швидше як струмок, перетворилася на бурхливу водойму і затопила велосипедні доріжки та вулиці. Полотна деяких маршрутів метрополітену затоплені, роботу двох ліній метрополітену частково призупинено. Рух поїздів до Австрії також серйозно порушено.

Ситуація у Польщі

Ситуація у Польщі також драматична. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив у неділю смерть людини.

На південному заході Польщі паводкові води річки Бяла зруйнували вали та греблі у містах Глюколази та Льондек-Здруй.

Тисячі людей довелося евакуювати. Влада закликала на допомогу армію. Рух поїздів між Польщею та Чехією припинено. Польсько-чеський прикордонний перехід у Голковиці довелося закрити суботу.

Ситуація в Чехії

Особливо погана ситуація на північному сході країни. Там більшу частину міста Опава довелося евакуювати.

Чеське видання Novinky пише, що в районі міста Брунталь на північному сході країни поліція повідомила про одну загиблу людину.

Також зареєстровано 7 повідомлень про зниклих безвісти з різних регіонів. З них троє їхали автомобілем, який опинився у потоці в районі Ліпова-Лазне.

Ситуація у Румунії

У Румунії кількість смертей зросла до шести. У регіоні Галац на південному сході країни, де в суботу вже виявили чотири тіла, у неділю повідомили про ще два смертельні випадки.