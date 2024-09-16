Про відповідну пропозицію з боку нашої держави повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці у соцмережі Х. За його словами, таку ідею йому запропонував очільник українського уряду Денис Шмигаль.

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Україна готова направити на допомогу Польщі сотню рятувальників

Напередодні президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені через екстремальні опади.

Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що наша держава запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней близько сотні рятувальників.

За його словами, Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

Дуже зворушливо,

– зазначив польський прем'єр.

Зауважимо, що інтенсивні зливи призвели до швидкого підвищення рівня води в регіоні, до того ж південний захід Польщі опинився в найбільш критичних умовах. Багато жителів вимагають евакуації з дахів своїх будинків. Подекуди ситуація така, що туди можна дістатись лише гелікоптером. На жаль, й загиблий.