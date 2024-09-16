Европа под водой: синоптики рассказали, грозит ли стихийное бедствие Украине

Страны Центральной Европы пострадали от стихийного бедствия – мощных наводнений. Синоптик Наталья Птуха рассказала, есть ли угроза для Украины.

В своем комментарии "РБК-Украина" она объяснила, что на выходных 14 – 15 сентября над центральной Европой расположилась "многоцентровая система" циклонов, самый мощный из которых назвали "Борисом". Его пик пришелся именно на субботу и воскресенье, а потому Украине он уже не угрожает.

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Почему Европа пострадала от мощных наводнений

Наталья Птуха объяснила, почему циклон нанес такие последствия Европе.

Он был заблокирован, скажем так, полем высокого давления из северных широт, с северо-восточной стороны. Поэтому он не имел возможности продвигаться особенно в каком-то направлении. И вот он там два дня практически на одном месте и вызвал такие интенсивные осадки,

– сообщила она.

К этому также добавились перепады температур.

"Над центральной Европой был заток из северных широт холодного воздуха. В то же время над юго-восточной частью (над территорией Украины, над Черным морем) расположилась теплая воздушная масса. И вот такой контраст, вот такая ситуация вызвала такие интенсивные осадки и в результате – подъем уровней воды", – объяснила синоптик.

Грозит ли наводнение Украине

К счастью, наводнение из Европы в Украину не доберется.

Максимум этого циклона пришелся именно на выходные дни (14 – 15 сентября – 24 Канал). И то что у нас было, в Одесской области, в Карпатском регионе – выпадали осадки различной интенсивности, наблюдался определенный подъем уровня воды в горных реках (но все было в пределах русел, максимально поднялось до 70 сантиметров по некоторым отдельным рекам, но без негативных последствий),

– сообщила Наталья Птуха.

Она добавила, что сейчас все фронтальные системы циклона "Борис" оттесняются назад – в юго-западном направлении. "Потому, что у нас уже усиливается с северо-востока поле высокого давления. И оно нам обеспечит более спокойную ситуацию", – объяснила Птуха.

Впрочем, "остаточные процессы" несколько дней еще могут наблюдаться на юге, Закарпатье и Прикарпатье. Но речь идет лишь о кратковременных дождях, после которых, по прогнозу Натальи Птухи, в большинстве областей Украины как минимум до 22 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой.