Історичні повені у штаті Вашингтон: є зниклі безвісти та руйнування через велику кількість води

Американський штат Вашингтон переживає страшні повені через негоду. В Населених пунктах було зруйновано мости й будинки. Очікується, що наслідки стихійного лиха можуть бути ще більш катастрофічні.

Підтоплення спричинили дощі, які тривали кілька днів. Про це пише 24 Канал з посиланням на АР.

Які наслідки руйнівних повеней у штаті Вашингтон?

У частині США тривали дощі, внаслідок чого кілька населених пунктів фактично затопило. У штаті Вашингтон оголосили надзвичайний стан, є наказ про евакуацію десятків тисяч жителів, є родини, які вважаються зниклими безвісти. Дощі триватимуть й у п'ятницю, 12 грудня, тому ситуація може погіршитися.

Рівень води в місцевій річці досягнув рекордного рівня. Губернатор Боб Фергюсон зазначив, що нинішні повені є історичними, затоплень такого масштабу штат ще не бачив.

Частини округів Сногоміш, Кінг, Челан і Кіттітас і деякі високогірні райони Каскадних гір накрили понад 30 сантиметрів опадів за тиждень. Рятувальні операції на воді розпочалися поблизу Фолл-Сіті.

Із будинків заплави річки Скагіт мають виїхати близько 78 тисяч мешканців. Повені вразили значну частину штату. Значний потік води зруйнував кілька мостів, головні дороги та будинки. Так зсув заблокував частину міжштатної автомагістралі 90 на схід від Сіетла.

Ця ситуація непередбачувана, вона небезпечна, ми не знаємо, що саме станеться, коли ці паводкові води пройдуть,

– сказав директор відділу з надзвичайних ситуацій штату Вашингтон Роберт Езелл.

Національна служба прогнозування водних ресурсів каже, що рівень води в річці Сногоміш піднявся майже на 30 сантиметрів вище свого рекордного рівня. Така ж ситуація склалася в Маунт-Верноні, де рівень води Скагіті теж став дещо вищим. Мешканців закликають триматися якомога від дамб та гребель вздовж річки.

Вода затопила населені пункти штату Вашингтон / Фото АР

Варто зазначити! Подібні повені у 2003 році призвели до евакуації сотень тисяч людей. У 2021 році рівень води в річці піднявся майже до рекордного рівня.

Чиновники підозрювали, що повені можуть повторитися й сподівалися, що дамби та інші системи захистять громаду від катастрофи.

Із дахів будинків за добу вдалося врятувати гелікоптерами дві родини у Сумасі. Їхнє житло затопило приблизно 4,6 метра води. Також були кадри з футбольного поля в Сноквалмі, де стадо лосів плавало та бродило по шиї водою. Як пише The Washington Post, посадовці звернулися до адміністрації Трампа з проханням оголосити надзвичайний стан, аби була можливість підтримати відновлення після спаду води. За словами представників штату, близько 100 бійців Національної гвардії вже працюють у штаті.

Синоптики зазначають, що значні дощі радше за все не пов'язані зі зміною клімату, але опади останнім часом стали інтенсивніші та частіші.

