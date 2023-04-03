"Стареньку свою не бачив 9 місяців": показали щемливе відео про повернених з полону

Українська влада продовжує працювати над тим, щоб якомога більше наших людей повернулися з додому. У мережу виклали зворушливе відео з тими, кого вдалося звільнити з полону.

Двохвилинний ролик не залишить абсолютно нікого байдужим. Він показує нам українців, котрі місяцями були у лапах росіян, а тепер мають можливість бути знову тут, вдома. Їх повернули додому 3 квітня 2023 року.

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Дідусь хоче побачити "свою стареньку"

Один з героїв ролика – дідусь. Він зауважив, що передовсім хоче знайти сина свого. Також хоче "стареньку свою подивитися". З нею він не бачився упродовж 9 місяців, тож хвилюється, чи жива вона ще.

Чоловік розповів, що до полону росіяни нагрібали усіх, попри вік. Бранцями були навіть ті, кому виповнилося 75 років. Попри свою непросту долю, він наголосив, що добро переможе зло. Це слід пам'ятати кожному з нас.

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Інший герой ролика розповів, що був полоненим упродовж 2,5 місяця. Чоловік розповідає, що бути бранцем окупантів дуже тяжко. Але йому вдалося це витримати та пережити.

Дякую, що мене повернули. Я дуже-дуже щасливий. (Найбільше хочеться побачити – 24 Канал) рідних, дружину,

– додав він.

Як зауважили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повернення з полону – те, чого чекають цілу вічність. І коли цей день настає, він буквально змінює життя бранців. До людей повертаються світло та радість, а зцілюють їх любов і турбота. У штабі додають, що варто "бути завжди готовими до цього дня".

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