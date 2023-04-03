"Старушку свою не видел 9 месяцев": показали щемящее видео о возвращенных из плена

Украинские власти продолжают работать над тем, чтобы как можно больше наших людей вернулись домой. В сеть выложили трогательное видео с теми, кого удалось освободить из плена.

Двухминутный ролик не оставит совершенно никого безразличным. Он показывает нам украинцев, которые месяцами были в лапах россиян, а теперь могут быть снова здесь, дома. Их вернули домой 3 апреля 2023 года.

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Дедушка хочет увидеть "свою старушку"

Один из героев ролика – дедушка. Он заметил, что прежде всего хочет найти сына своего. Также хочет "старушку свою посмотреть". С ней он не виделся в течение 9 месяцев, поэтому волнуется, жива ли она еще.

Мужчина рассказал, что в плен россияне нагребали всех, несмотря на век. Заложниками были даже те, кому исполнилось 75 лет. Несмотря на свою непростую судьбу, он подчеркнул, что добро восторжествует зло. Это следует помнить каждому из нас.

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Другой герой ролика рассказал, что был пленником в течение 2,5 месяца. Мужчина добавил, что быть пленником оккупантов очень тяжело. Но ему удалось это выдержать и пережить.

Спасибо, что меня вернули. Я очень-очень счастлив. (Больше всего хочется увидеть – 24 Канал) родных, жену,

– добавил он.

Как отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, возвращение из плена – то, чего ждут целую вечность. И когда этот день наступает, он буквально меняет жизнь пленников. К людям возвращаются свет и радость, а исцеляют их любовь и забота. В штабе добавляют, что следует "быть всегда готовыми к этому дню".

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