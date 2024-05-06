"Не відправимо їх на смерть": Угорщина не буде видавати Україні військовозобов’язаних чоловіків

Обговорення стосовно повернення чоловіків призовного віку з-за кордону спричинило шквал обурень у суспільстві. Деякі країни вже пояснили свою позицію щодо цього питання, тепер висловилися й в Угорщині.

Нещодавно в Польщі заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Це викликало хвилю обговорень у світі, зокрема, Литва також заявила про подібне рішення. Водночас у Єврокомісії наголошують на тому, що ЄС продовжить надавати тимчасовий захист українцям, незалежно від їхньої статі чи статусу.

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"Ми їх не видамо"

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не передаватиме Україні її чоловіків призовного віку. За його словами, Будапешт не видасть нашій державі жодного українського біженця, попри те, чи він є військовозобов’язаним, чи ні.

Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, на думку українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть,

– сказав він.

Угорський посадовець наголосив, що кожен українець на території їхньої країни перебуває у "цілковитій безпеці". Говорячи про закарпатських угорців, посадовець зазначив, що це "природний національний обов’язок" Будапешта.

Водночас на думку Шем'єна, позиція стосовно інших українців є гуманітарним та юридичним жестом, оскільки "нікого, чиє життя буде під загрозою, не можна екстрадувати".

"Українці (влада – ред.) хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – додав віцепрем'єр.

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