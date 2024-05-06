"Не отправим их на смерть": Венгрия не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин

Обсуждение относительно возвращения мужчин призывного возраста из-за границы вызвало шквал возмущений в обществе. Некоторые страны уже объяснили свою позицию по этому вопросу, теперь высказались и в Венгрии.

Недавно в Польше заявили, что готовы помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Это вызвало волну обсуждений в мире, в частности, Литва также заявила о подобном решении. В то же время в Еврокомиссии отмечают, что ЕС продолжит предоставлять временную защиту украинцам, независимо от их пола или статуса.

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"Мы их не выдадим"

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не будет передавать Украине ее мужчин призывного возраста. По его словам, Будапешт не выдаст нашему государству ни одного украинского беженца, несмотря на то, является ли он военнообязанным или нет.

Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по мнению украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть,

– сказал он.

Венгерский чиновник подчеркнул, что каждый украинец на территории их страны находится в "полной безопасности". Говоря о закарпатских венграх, чиновник отметил, что это "естественный национальный долг" Будапешта.

В то же время по мнению Шемьена, позиция в отношении других украинцев является гуманитарным и юридическим жестом, поскольку "никого, чья жизнь будет под угрозой, нельзя экстрадировать".

"Украинцы (власть – 24 Канал) хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – добавил вице-премьер.

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