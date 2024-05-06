Нещодавно в Польщі заявили, що готові допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Це викликало хвилю обговорень у світі, зокрема, Литва також заявила про подібне рішення. Водночас у Єврокомісії наголошують на тому, що ЄС продовжить надавати тимчасовий захист українцям, незалежно від їхньої статі чи статусу.
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"Ми їх не видамо"
Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не передаватиме Україні її чоловіків призовного віку. За його словами, Будапешт не видасть нашій державі жодного українського біженця, попри те, чи він є військовозобов’язаним, чи ні.
Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, на думку українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть,
– сказав він.
Угорський посадовець наголосив, що кожен українець на території їхньої країни перебуває у "цілковитій безпеці". Говорячи про закарпатських угорців, посадовець зазначив, що це "природний національний обов’язок" Будапешта.
Водночас на думку Шем'єна, позиція стосовно інших українців є гуманітарним та юридичним жестом, оскільки "нікого, чиє життя буде під загрозою, не можна екстрадувати".
"Українці (влада – ред.) хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – додав віцепрем'єр.
Що цьому передувало: коротко
- Глава МЗС Дмитро Кулеба 23 квітня зазначив, що консульства призупинили надання послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Він сказав, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною в агресії проти ворога.
- До слова, раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш сказав про те, що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку.
- Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевнила, що примусового повернення чоловіків з-за кордону не буде.