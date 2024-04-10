Оренбург йде на дно: рівень води у російському місті сягнув 10 метрів

В Оренбурзькій області повінь продовжує набувати сили, затоплюючи все більше домоволодінь. За прогнозами синоптиків, рівень води не нормалізується раніше 20 квітня.

Водночас 10 квітня раніше визначили днем піку повені. Наразі рівень води у річці Урал у районі обласного центру вже на 70 сантиметрів вищий за критичну позначку.

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Оренбург йде на дно

Так, за повідомленням російских ЗМІ, Оренбург перебуває під 10-метровим шаром води. Лише за ніч у місті підтопило понад 300 приватних ділянок. Ще близько 200 домоволодінь можуть бути підтоплені у найближчий час. Евакуація місцевих жителів триває.

На опублікованих кадрах можна побачити, що люди пересуваються вулицями міста на човнах. Також на фото видно затонулі автомобілі та житлові будинки.

Який виглядає має затоплене місто / Фото соцмережі

Затопило іподром

Крім того, російські пабліки поширили відео, на якому вода заливає оренбурзький іподром, в якому на постійній основі мешкають коні. Місцеві мешканці самотужки намагаються вивести тварин зі стайні в безпечні місця.

Справа в тому, що наказу про евакуацію коней не надходило, а значна частина з них не має приватних власників і належить іподрому.

Що відбувається на оренбурзькому іподромі: відео соцмережі

Нагадаємо, що прорив дамби на річці Урал стався в російському Орську 5 квітня. З того часу вода почала прибувати і затоплювати нові регіони Оренбурзької, а також сусідніх областей.

Жителі Орська зібралися на мітинги. Вони вимагали збільшити їм розміри компенсацій. Тим часом директор компанії, яка відповідала за будівництво греблі, звинуватив у трагедії гризунів. Мовляв, саме вони проточили дамбу.

Слід зауважити, що причиною значних руйнувань в Оренбурзькій області є не лише потужна повінь, яку ця місцевість не знала з 1942 року. Йдеться також про недбалість і корупцію влади. Адже вода з легкістю на своєму шляху зносить навіть залізобетонні мости. Так, саме такий міст вода змила у нацпарку Бузулуцький бір.