Повістки онлайн і на блокпостах: що хочуть змінити та які недоліки в новому проєкті закону

Кабмін ввечері 25 грудня зареєстрував проєкт закону про зміни до порядку військового обліку, мобілізації та військової служби. Юристи пояснюють, які недоліки є в документі.

Про них розповіла журналістам старший юрист практики Government relations юридичної компанії Ader Haber Людмила Крохмалюк. Мовиться про проєкт закону № 10378.

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Які недоліки містить новий проєкт закону про мобілізацію

Новий проєкт закону передбачає, що правоохоронці зможуть вручати повістки без представників ТЦК та СП. Проте очільник Національної поліції Іван Вигівський виступив проти цього.

Ба більше, документ передбачає, що повістку про виклик до ТЦК можуть надіслати громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту. Проте глава Мінцифри Михайло Федоров запевняв, що повісток у Дії не буде.

Також новий законопроєкт передбачає нові обов'язки для призовників, військовозобов'язаних, резервістів. Зокрема, вони повинні:

зареєструвати електронний кабінет;

уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, через електронний кабінет, або особисто у ТЦК та соціальної підтримки у термін протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження;

повідомляти про зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), номерів засобів зв'язку та адреси електронної пошти, освіти, місця роботи, посади — органи, де вони перебувають на військовому обліку, в семиденний строк особисто або через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи.

Адвокатка пояснила – якщо закон ухвалять у зазначеній редакції, то у випадку продовження проведення мобілізації у громадян буде 20 днів на уточнення таких даних.

При цьому часового проміжку для виконання обов'язку зареєструвати електронний кабінет проєктом не визначено. Однак Кабінету міністрів пропонується надати повноваження з визначення такого порядку. Тобто, реалізація громадянами свого обов'язку напряму буде залежати від прийняття урядом відповідного підзаконного нормативно-правового акту,

– підкреслила адвокатка.

Які правила вручення повісток діють в Україні

Закон України передбачає чотири види повісток. Проте під час дії воєнного стану не має призову на строкову військову службу, тож така повістка не вручається. Діють три основні види повісток:

повістка на уточнення даних – для отримання актуальних даних про чоловіка та даних про наявність у нього права на відстрочку;

повістка на проходження ВЛК – після уточнення даних для визначення придатності до військової служби. Якщо особа має право на відстрочку, то проходити починає після того, як надасть свої документи про відстрочку в ТЦК;

мобілізаційне розпорядження – придатним та обмежено придатним за рішенням ВЛК особам для виправляння у навчальні центри.

До речі, мобілізаційне розпорядження не можна вручити відразу на вулиці, адже особа має уточнити дані щодо наявності відстрочки та пройти ВЛК для визначення придатності для служби.

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За ухилення від перших двох видів повісток передбачена адміністративна відповідальність, за ухилення від мобілізації ― кримінальна.

Повістки можуть вручати адресно, на роботі, на блокпостах та в публічних місцях. За словами Володимира Фітьо, такі повноваження наразі мають:

представники ТЦК;

представники органів місцевої влади;

представники ЖЕКів;

представники ОСББ;

керівники підприємств будь-якої форми власності.

Згідно з порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних передбачено, що повістки вручаються призовникам уповноваженими особами адресно та на роботі. Закон не передбачає, що повістки можна вручати на блокпостах, в Дії, по смс, електронною поштою, телефоном. Адже, згідно з рішенням Верховного Суду у справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 року, повістку мають вручити особисто під підпис.

Інші форми оповіщення не несуть відповідальність для військовозобов'язаних чи призовників щодо порушення правил обліку або ухилення від мобілізації. Тобто людину не можуть притягнути до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

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Омбудсмен України Дмитро Лубінець пояснював, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток. За його словами, для вручення повістки має бути розпорядження начальника ТЦК про вручення повісток і документи, які доводять роботу в ТЦК або органах місцевого самоврядування. Ба більше, закон: