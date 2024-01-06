Повестки онлайн и на блокпостах: что хотят изменить и какие недостатки в новом проекте закона

Кабмин вечером 25 декабря зарегистрировал проект закона об изменениях в порядок военного учета, мобилизации и военной службы. Юристы объясняют, какие недостатки есть в документе.

О них рассказала журналистам старший юрист практики Government relations юридической компании Ader Haber Людмила Крохмалюк. Речь идет о проекте закона №10378.

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Какие недостатки содержит новый проект закона о мобилизации

Новый проект закона предусматривает, что стражи порядка смогут вручать повестки без представителей ТЦК и СП. Однако глава Национальной полиции Иван Выговский выступил против этого.

Более того, документ предусматривает, что повестку о вызове в ТЦК могут отправить гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. Однако глава Минцифры Михаил Федоров уверял, что повесток у Дии не будет.

Также новый законопроект предусматривает новые обязанности для призывников, военнообязанных, резервистов. В частности, они должны:

зарегистрировать электронный кабинет;

уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг, через электронный кабинет или лично в ТЦК и социальной поддержки в срок в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления;

сообщать об изменениях семейного положения, состоянии здоровья, адресах места жительства (пребывания), номерах средств связи и адресах электронной почты, образования, местах работы, должностях — органах, где они состоят на военном учете, в семидневный срок лично или через центры предоставления административных услуг и информационно телекоммуникационные системы.

Адвокат объяснила – если закон будет принят в указанной редакции, то в случае продолжения проведения мобилизации у граждан будет 20 дней на уточнение таких данных.

При этом временной промежуток для выполнения обязанности зарегистрировать электронный кабинет проектом не определен. Однако Кабинету министров предлагается предоставить полномочия по определению такого порядка. То есть, реализация гражданами своей обязанности напрямую будет зависеть от принятия правительством соответствующего подзаконного нормативно-правового акта,

– подчеркнула адвокат.

Какие правила вручения повесток действуют в Украине

Закон Украины предусматривает четыре вида повесток. Однако во время действия военного положения нет призыва на срочную военную службу, поэтому такая повестка не вручается. Действуют три основных вида повесток:

повестка на уточнение данных – для получения актуальных данных о мужчине и данных о наличии у него права на отсрочку;

повестка на прохождение ВЛК после уточнения данных для определения пригодности к военной службе. Если лицо имеет право на отсрочку, то проходить начинает после того, как предоставит свои документы об отсрочке в ТЦК;

мобилизационное распоряжение – подходящим и ограниченно подходящим по решению ВЛК лицам для исправления в учебные центры.

Кстати, мобилизационное распоряжение нельзя вручить сразу на улице, ведь лицо должно уточнить данные относительно отсрочки и пройти ВЛК для определения пригодности для службы.

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За уклонение от первых двух видов повесток предусмотрена административная ответственность, уклонение от мобилизации — уголовная.

Повестки могут вручать адресно, на работе, на блокпостах и публичных местах. По словам Владимира Фитьо, такие полномочия имеют:

представители ТЦК;

представители органов местной власти;

представители ЖЭКов;

представители ОСМД;

руководители предприятий любой формы собственности.

Согласно порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных предусмотрено, что повестки вручаются призывникам уполномоченными лицами адресно, на работе, на блокпостах и в публичных местах. Закон не предусматривает, что повестки можно вручать на блокпостах, в Дии, по смс, по электронной почте, по телефону. Ведь, согласно решению Верховного Суда по делу № 759/5435/16-к от 28 января 2020 года повестку должны вручить лично под подпись.

Другие формы оповещения не несут ответственности для военнообязанных или призывников за нарушение правил учета или уклонения от мобилизации. То есть человека не могут привлечь к уголовной или административной ответственности.

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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец объяснял, что граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. По его словам, для вручения повестки должно быть распоряжение начальника ТЦК о вручении повесток и документах, доказывающих работу в ТЦК или органах местного самоуправления. Более того, закон: