Зокрема, про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський. За його словами, у поліцейських і без того достатньо роботи.

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Крім того, як зазначив Вигівський, правоохоронці періодично "підхоплюють різноманітні моменти" в інших правоохоронних структур.

У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Поліція найбільший правоохоронний орган, ми підставляємо плече іншим правоохоронним структурам,

– зазначив Вигівський наголосивши, що якщо цього не робити – деякі важливі напрямки роботи просто впадуть.

Очільник Нацполіції також пояснив, що поліціянти і так документують сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити.

"Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів", – додав він.

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