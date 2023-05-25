Мобілізація в Україні: як мають вручати повістки військовозобов'язаним

Під час загальної мобілізації до армії можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. В Україні є два належні способи вручення повісток.

Детальніше про це – розповів адвокат Ростислав Кравець у своєму ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що нещодавно ми писали, кого в першу чергу забиратимуть до армії у червні.

Важливо Яка відповідальність загрожує військовозобов'язаному за неявку по повістці

Як мають вручати повістки військовозобов'язаним в Україні

За словами адвоката, для належного вручення повісток є два способи:

особисте вручення, під відеозапис та з підписом,

вручення через адміністрацію місця роботи.

Найголовніше – щоб було зафіксовано, що саме ви отримали повістку та розписалися в ній.

На підставі повісток, де стоїть закарлючка, нема підтверджень, свідків чи відео матеріалу, що саме вам видавали цю повістку, це буде незаконно,

– зазначив Кравець.

Якщо повістку принесли на місце роботи – це вважається належним врученням. Тоді ж підприємство може повідомити, що ви або пішли у відпустку за свій рахунок, або на лікарняний, і вам не встигли вручити повістку.

"Воно буде нести відповідальність, якщо не вручило повістку, а ви були на роботі", – додав адвокат.

Чи можуть вручити повістку за порушення комендантської години

Адвокат Андрій Новак розповів, що, відповідно до українського законодавства, за порушення комендантської години загрожує адміністративна відповідальність.

До того ж є випадки, коли повістки все ж таки вручають. Однак це незаконно та неправомірно, але такі реалії життя існують.