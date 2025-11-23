Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де зараз повітряна тривога
У ніч на 23 листопада російська армія знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти вгатили по Запоріжжю: пошкоджено магазин, будинки, є постраждалі
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА з Чорного моря – на Одещину (Чорноморське). Група БпЛА з Чорного моря – на північ Одещини. Група БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на північний схід (н.п. Васильківка) БпЛА на Запоріжжі – курс західний/ південний. Група БпЛА Харківщині – західним курсом (н.п. Пролісне). Нова група БпЛА Донеччині – курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля) Група БпЛА на Харківщині – південним курсом. Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід (н.п. Шевченкове) БпЛА на Запоріжжі – курсом на захід (н.п. Малокатеринівка). БпЛА на півночі Харківщини – курсом на схід. Дніпропетровщина: БпЛА – у бік Славгорода. Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини. Нові групи БпЛА із Сумщини – на Полтавщину. Повз Гадяч – у напрямку Миргорода.
