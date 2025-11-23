Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де зараз повітряна тривога
23 листопада, 00:41
6

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де зараз повітряна тривога

Владислав Кравцов

У ніч на 23 листопада російська армія знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ

До теми Окупанти вгатили по Запоріжжю: пошкоджено магазин, будинки, є постраждалі 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

00:31, 23 листопада

БпЛА з Чорного моря – на Одещину (Чорноморське).

23:21, 22 листопада

  • Група БпЛА з Чорного моря – на північ Одещини.

  • Група БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на північний схід (н.п. Васильківка)

22:45, 22 листопада

БпЛА на Запоріжжі – курс західний/ південний.

22:39, 22 листопада

  • Група БпЛА Харківщині – західним курсом (н.п. Пролісне).

  • Нова група БпЛА Донеччині – курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля)

21:09, 22 листопада

Група БпЛА на Харківщині – південним курсом.

20:41, 22 листопада

Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід (н.п. Шевченкове)

20:38, 22 листопада

  • БпЛА на Запоріжжі – курсом на захід (н.п. Малокатеринівка).

  • БпЛА на півночі Харківщини – курсом на схід.

19:29, 22 листопада

Дніпропетровщина: БпЛА – у бік Славгорода.

19:19, 22 листопада

Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.

17:38, 22 листопада

Нові групи БпЛА із Сумщини – на Полтавщину. Повз Гадяч – у напрямку Миргорода.