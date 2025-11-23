Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де зараз повітряна тривога

У ніч на 23 листопада російська армія знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Окупанти вгатили по Запоріжжю: пошкоджено магазин, будинки, є постраждалі

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті