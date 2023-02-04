Повітряна тривога – по всій Україні: в Білорусі злетів ворожий МіГ-31К та літак-навідник

Суботній ранок 4 лютого почався для українців зі звуку сирен. Повітряну тривогу оголосили на всій території нашої держави.

Негайно перейдіть в укриття задля власної безпеки. Про причини та перебіг повітряної тривоги – розповідає 24 Канал.

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Що стало причиною тривоги

Ранок 4 лютого почався зі звуку сирен у різних областях України. Все через активність ворожої авіації на території Білорусі.

У небо з аеродрому в Мачулищах о 8:38 підняли літак-навідник ДРЛО А-50У. Про це повідомили у білоруських телеграм-каналах.

Згодом, близько 9:10 у повітря злетів МіГ-31К – саме через нього по всій країні оголосили тривогу. Варто зауважити, що винищувачі цього типу нерідко використовують для ракетних атак по Україні.

В яких регіонах пролунала тривога

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Житомирська область;

Полтавська область;

Херсонська область;

Київська область та місто Київ;

Запорізька область;

Донецька область;

Вінницька область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Сумська область;

Львівська область;

Черкаська область;

Хмельницька область;

Волинська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Тернопільська область;

Закарпатська область;

Чернівецька область.

Також безперервна повітряна тривога продовжується з 4 квітня 2022 року на Луганщині. А від 11 грудня того ж року – і в тимчасово окупованому Криму.

Мапа повітряних тривог станом на 9:30 / єМапа

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Раніше росіяни й білоруси повідомили про початок нового спільного тренування

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Крім того, у відомстві додали, що тренування у Білорусі є підготовкою до іншого цьогорічного спільного навчання. Відомо, що воно називатиметься "Щит Союзу – 2023" і пройде на території Росії у вересні 2023 року.