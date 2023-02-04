Повітряна тривога – по всій Україні: в Білорусі злетів ворожий МіГ-31К та літак-навідник
Суботній ранок 4 лютого почався для українців зі звуку сирен. Повітряну тривогу оголосили на всій території нашої держави.
Негайно перейдіть в укриття задля власної безпеки. Про причини та перебіг повітряної тривоги – розповідає 24 Канал.
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Що стало причиною тривоги
Ранок 4 лютого почався зі звуку сирен у різних областях України. Все через активність ворожої авіації на території Білорусі.
У небо з аеродрому в Мачулищах о 8:38 підняли літак-навідник ДРЛО А-50У. Про це повідомили у білоруських телеграм-каналах.
Згодом, близько 9:10 у повітря злетів МіГ-31К – саме через нього по всій країні оголосили тривогу. Варто зауважити, що винищувачі цього типу нерідко використовують для ракетних атак по Україні.
В яких регіонах пролунала тривога
- Одеська область;
- Дніпропетровська область;
- Чернігівська область;
- Харківська область;
- Житомирська область;
- Полтавська область;
- Херсонська область;
- Київська область та місто Київ;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Вінницька область;
- Миколаївська область;
- Кіровоградська область;
- Сумська область;
- Львівська область;
- Черкаська область;
- Хмельницька область;
- Волинська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Тернопільська область;
- Закарпатська область;
- Чернівецька область.
Також безперервна повітряна тривога продовжується з 4 квітня 2022 року на Луганщині. А від 11 грудня того ж року – і в тимчасово окупованому Криму.
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Раніше росіяни й білоруси повідомили про початок нового спільного тренування
31 січня Росія та Білорусь розпочали нове спільне штабне тренування. У міноборони Білорусі повідомили, що впродовж тижня відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".
Крім того, у відомстві додали, що тренування у Білорусі є підготовкою до іншого цьогорічного спільного навчання. Відомо, що воно називатиметься "Щит Союзу – 2023" і пройде на території Росії у вересні 2023 року.