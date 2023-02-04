Повітряна тривога – по всій Україні: в Білорусі злетів ворожий МіГ-31К та літак-навідник

4 лютого 2023, 09:11
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Суботній ранок 4 лютого почався для українців зі звуку сирен. Повітряну тривогу оголосили на всій території нашої держави.

Негайно перейдіть в укриття задля власної безпеки. Про причини та перебіг повітряної тривоги – розповідає 24 Канал.

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Що стало причиною тривоги 

Ранок 4 лютого почався зі звуку сирен у різних областях України. Все через активність ворожої авіації на території Білорусі.

У небо з аеродрому в Мачулищах о 8:38 підняли літак-навідник ДРЛО А-50У. Про це повідомили у білоруських телеграм-каналах.

Згодом, близько 9:10 у повітря злетів МіГ-31К – саме через нього по всій країні оголосили тривогу. Варто зауважити, що винищувачі цього типу нерідко використовують для ракетних атак по Україні.

В яких регіонах пролунала тривога

  • Одеська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Чернігівська область;
  • Харківська область;
  • Житомирська область;
  • Полтавська область;
  • Херсонська область;
  • Київська область та місто Київ;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Вінницька область;
  • Миколаївська область;
  • Кіровоградська область;
  • Сумська область;
  • Львівська область;
  • Черкаська область;
  • Хмельницька область;
  • Волинська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Тернопільська область;
  • Закарпатська область;
  • Чернівецька область.

Також безперервна повітряна тривога продовжується з 4 квітня 2022 року на Луганщині. А від 11 грудня того ж року – і в тимчасово окупованому Криму.

Мапа повітряних тривог станом на 9:30 / єМапа

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Раніше росіяни й білоруси повідомили про початок нового спільного тренування

31 січня Росія та Білорусь розпочали нове спільне штабне тренування. У міноборони Білорусі повідомили, що впродовж тижня відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".

Крім того, у відомстві додали, що тренування у Білорусі є підготовкою до іншого цьогорічного спільного навчання. Відомо, що воно називатиметься "Щит Союзу – 2023" і пройде на території Росії у вересні 2023 року.

Автор: Лілія Траспетрихіна