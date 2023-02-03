У Рівненській ОВА розповіли, що місцеві жителі хвилюються щодо можливості наступу з Білорусі, проте не панікують.

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Жінки та діти планують виїжджати у крайньому разі

На прикордонні Рівненщини добре чути військові навчання з боку Білорусі. Місцеві замислюються, чи не доведеться їм у майбутньому виїжджати. Лячно і переселенцям, яких багато у Рівненській області. Адже чутки про "наступ такого-то числа" ходять регулярно.

Прикордонний край на Рівненщині славиться багатодітними сім'ями, та від початку війни загалом із 4 довколишніх сіл виїхало лише 10 родин. Хтось допускає ймовірність, що у випадку небезпеки доведеться евакуюватися.

Оселя однієї з найбагатодітніших родин України, де виховували 19 дітей, живе лише в півтора кілометра від кордону. Вони не один раз бачили, як з боку Білорусі летіли ракети. На початку повномасштабної війни збирали валізи на випадок, якщо окупанти підуть й через їхнє село, проте минулося. Зараз пильно слідкують за ситуацією на кордоні та кажуть, що виїжджатимуть у крайньому разі.

Все переживаємо день і ніч, того сну нема вже. Куди подітись, що робити, чи їхати, чи сидіти,

– сказала багатодітна мама Світлана,

3-річна Настя, її мама, бабуся, і прабабуся евакуювалися до Рівненської області із Мелітополя. Їм теж лячно через ймовірний наступ уже з Білорусі.

Дуже переймаюся, може таке статися чи ні. Божечки, не знаємо, що й думати. Надіємося, що ЗСУ все таки зупинить цю агресію,

– кажуть переселенці.

"Ймовірність нападу вже є майже рік": місцеві готуються до оборони

Також на прикордонної Рівненщини багато людей, які вирішили, що у випадку наступу залишаться і будуть захищати своє.

Будемо охороняти наш кордон, ми налаштовані давно,

– сказав один з місцевих чоловіків.

У Рівненській ОВА зауважили, що ймовірність нападу дійсно є, як і майже рік. Адміністрація заспокоює, що ситуація контрольована і кордон укріплюють безперестанку. Місцеві жителі, звичайно, хвилюються, проте паніки немає. Ба більше, місцеві у всьому сприяють місцеві.

Кажуть, за потреби, "допоможуть" і небажаним гостям повернутися швидко додому.

Ми ж краще знаємо тропи, де, які є. Відправило назад їх туда в пакетах. Води багато зараз, можна кидать в річку з мосту, вони додому попливуть собі,

– кажуть місцеві.