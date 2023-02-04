Воздушная тревога – по всей Украине: в Беларуси взлетел вражеский МИГ-31К и самолет-наводчик
Субботнее утро 4 февраля началось для украинцев по звуку сирен. Воздушная тревога была объявлена на всей территории нашего государства.
Немедленно перейдите в укрытие для безопасности. О причинах и ходе воздушной тревоги – рассказывает 24 Канал.
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Что стало причиной тревоги
Утро 4 февраля началось со звука сирен в разных областях Украины. Все из-за активности вражеской авиации на территории Беларуси.
В небо с аэродрома в Мачулищах в 8:38 подняли самолет-наводчик ДРЛО А-50У. Об этом сообщили в белорусских телеграмм-каналах.
Впоследствии около 9:10 в воздух взлетел МИГ-31К – именно из-за него по всей стране объявили тревогу. Следует отметить, что истребители этого типа нередко используют для ракетных атак по Украине.
В каких регионах раздалась тревога
- Одесская область;
- Днепропетровская область;
- Черниговская область;
- Харьковская область;
- Житомирская область;
- Полтавская область;
- Херсонская область;
- Киевская область и Киев;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Винницкая область;
- Николаевская область;
- Кировоградская область;
- Сумская область;
- Львовская область;
- Черкасская область;
- Хмельницкая область;
- Волынская область;
- Ровненская область;
- Ивано-Франковская область;
- Тернопольская область;
- Закарпатская область;
- Черновицкая область.
Также непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля 2022 года в Луганской области. А с 11 декабря того же года – и во временно оккупированном Крыму.
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Ранее россияне и белорусы сообщили о начале новых совместных тренировок
31 января Россия и Беларусь начали новую совместную штабную тренировку. В минобороны Беларуси сообщили, что в течение недели будут отрабатывать вопросы "совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".
Кроме того, в ведомстве добавили, что тренировки в Беларуси являются подготовкой к другой совместной учебе в этом году. Известно, что она будет называться "Щит Союза – 2023" и пройдет на территории России в сентябре 2023 года.