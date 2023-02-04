Немедленно перейдите в укрытие для безопасности. О причинах и ходе воздушной тревоги – рассказывает 24 Канал.

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Что стало причиной тревоги

Утро 4 февраля началось со звука сирен в разных областях Украины. Все из-за активности вражеской авиации на территории Беларуси.

В небо с аэродрома в Мачулищах в 8:38 подняли самолет-наводчик ДРЛО А-50У. Об этом сообщили в белорусских телеграмм-каналах.

Впоследствии около 9:10 в воздух взлетел МИГ-31К – именно из-за него по всей стране объявили тревогу. Следует отметить, что истребители этого типа нередко используют для ракетных атак по Украине.

В каких регионах раздалась тревога

Одесская область;

Днепропетровская область;

Черниговская область;

Харьковская область;

Житомирская область;

Полтавская область;

Херсонская область;

Киевская область и Киев;

Запорожская область;

Донецкая область;

Винницкая область;

Николаевская область;

Кировоградская область;

Сумская область;

Львовская область;

Черкасская область;

Хмельницкая область;

Волынская область;

Ровненская область;

Ивано-Франковская область;

Тернопольская область;

Закарпатская область;

Черновицкая область.

Также непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля 2022 года в Луганской области. А с 11 декабря того же года – и во временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:30 / есть

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Ранее россияне и белорусы сообщили о начале новых совместных тренировок

31 января Россия и Беларусь начали новую совместную штабную тренировку. В минобороны Беларуси сообщили, что в течение недели будут отрабатывать вопросы "совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".

Кроме того, в ведомстве добавили, что тренировки в Беларуси являются подготовкой к другой совместной учебе в этом году. Известно, что она будет называться "Щит Союза – 2023" и пройдет на территории России в сентябре 2023 года.