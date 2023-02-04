Сигнал про повітряну небезпеку лунає через активність ДРЛО А-50У у Білорусі. Російський літак-навідник піднявся з аеродрому у Мачулищах.
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В яких регіонах пролунала тривога
- Одеська область;
- Дніпропетровська область;
- Чернігівська область;
- Харківська область;
- Житомирська область;
- Полтавська область;
- Херсонська область;
- Київська область та місто Київ;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Вінницька область;
- Миколаївська область;
- Кіровоградська область;
- Сумська область;
- Львівська область;
- Черкаська область;
- Хмельницька область;
- Волинська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Тернопільська область;
- Закарпатська область;
- Чернівецька область.
Також безперервна повітряна тривога продовжується з 4 квітня 2022 року на Луганщині. А від 11 грудня того ж року – і в тимчасово окупованому Криму.