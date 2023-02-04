Сигнал про повітряну небезпеку лунає через активність ДРЛО А-50У у Білорусі. Російський літак-навідник піднявся з аеродрому у Мачулищах.

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В яких регіонах пролунала тривога

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Житомирська область;

Полтавська область;

Херсонська область;

Київська область та місто Київ;

Запорізька область;

Донецька область;

Вінницька область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Сумська область;

Львівська область;

Черкаська область;

Хмельницька область;

Волинська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Тернопільська область;

Закарпатська область;

Чернівецька область.

Також безперервна повітряна тривога продовжується з 4 квітня 2022 року на Луганщині. А від 11 грудня того ж року – і в тимчасово окупованому Криму.