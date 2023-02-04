Сигнал про повітряну небезпеку лунає через активність ДРЛО А-50У у Білорусі. Російський літак-навідник піднявся з аеродрому у Мачулищах.

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В яких регіонах пролунала тривога

  • Одеська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Чернігівська область;
  • Харківська область;
  • Житомирська область;
  • Полтавська область;
  • Херсонська область;
  • Київська область та місто Київ;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Вінницька область;
  • Миколаївська область;
  • Кіровоградська область;
  • Сумська область;
  • Львівська область;
  • Черкаська область;
  • Хмельницька область;
  • Волинська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Тернопільська область;
  • Закарпатська область;
  • Чернівецька область.

Також безперервна повітряна тривога продовжується з 4 квітня 2022 року на Луганщині. А від 11 грудня того ж року – і в тимчасово окупованому Криму.