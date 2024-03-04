Чому ввечері 3 березня тривога лунала в Києві та дійшла до Тернопільщини: Ігнат дав пояснення

В неділю ввечері, 3 березня, у Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин. У Повітряних силах пояснили, чому тривога лунала в столиці України та дійшла до Тернопільської області.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі повітряної тривоги, яка лунала вечері 3 березня, інформує 24 Канал.

Дивіться також У багатьох областях України була повітряна тривога: у Миколаєві пролунав вибух

Ігнат розповів подробиці про повітряну тривогу 3 березня

Журналісти зазначили, що ввечері 3 березня в Києві була нетипова повітряна тривога. Вона розпочалася о 19:31 і закінчилася вже за 11 хвилин.

В столиці України тривогу оголошували через балістику, запущену з Півдня, що досить нетипово, оскільки, як зазначив журналіст, "ми (Київ – 24 Канал) реагуємо на балістику, яка летить з північних регіонів".

Ми використовуємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння з різних джерел. Є свої джерела, а є інформація від наших партнерів. Тому це відбувається надзвичайно швидко. Коли бачите нетипову карту (повітряних тривог – 24 Канал) це все через швидкість,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, балістика – це лічені хвилини. "Ви бачите, що тривога була оголошена і одразу за кілька хвилин вона завершилася. Була ціль в напрямку Миколаївської області", – розповів речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат наголосив, що якщо є інформація, що існує загроза балістичного озброєння, то необхідно реагувати швидко.

"Балістика летить з дуже великою швидкістю і від повідомлення про її застосування до оголошення тривоги займає короткий час", – зазначив Ігнат.

"Шахед", який влетів у будинок в Одесі: що розповів Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості дрона, яким ударили по будинку в Одесі 2 березня.

За словами Ігната, у різних дронів може бути різна бойова частина різної маси. У моделі дрона-камікадзе 136 бойова частина майже у два рази більша, ніж у 131.

"Хочу сказати, що 136 "Шахед", яким атакували Одещину – це не якийсь маленький БпЛА. Це доволі такий великий літак", – зазначив речник.

Він наголосив, що сам по собі вид озброєння небезпечний та потужний. За його словами, якщо такий боєприпас потрапляє в будинок як в Одесі, то будівля "складається" дуже швидко.