Близько 19:30 повітряна тривога почала ширитися Україною. Невдовзі сирени сповіщали про загрозу також мешканців Києва. Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, існує загроза застосування балістичного озброєння. Станом на 19:44 пішли відбої.

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У Миколаєві пролунав вибух

Станом на 19:35 повітряна тривога була у більшій частині України. Зокрема, про загрозу атаки попереджали мешканців столиці. Вже о 19:31 ЗМІ почали писати про те, що у Миколаєві пролунав вибух.



Карта повітряних тривог станом на 19:35 / Скриншот карти

О 19:38 моніторингові канали почали повідомляти про те, що був приліт поблизу Миколаєва. Водночас жодних деталей поки не оголошували. Вже о 19:40 міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що вибух був за межами обласного центру. Він додав, що очікуємо детальну інформацію від ОВА.