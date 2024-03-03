Нагадаємо, що в Одесі триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки внаслідок удару по місту у ніч проти 2 березня. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під ними ще можуть бути люди.
Дивіться також Удар "Шахедами" по Одесі: кількість жертв зросла до 10, серед загиблих троє маленьких дітей
Росіяни атакували Одеську область
Близько опівдня з літака тактичної авіації, а саме – з акваторії Чорного моря, ворог випустив ракету Х-31П. За даними Сил оборони Півдня, це було в напрямку південних районів області.
Водночас повідомляється, що російська ракета втратила бойову спроможність.
Ракета втратила бойову спроможність над морем. Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, у Силах оборони півдня України закликали громадян бути уважними та свідомими. Наголошуємо, що при попередженні про небезпеку негайно переходьте в укриття.
Раніше у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку, проте потім монітори написали, що ракета зникла з радарів.
Розбір завалів внаслідок нещодавнього удару по Одесі продовжується
- Окупанти у ніч проти 2 березня атакували Одеську область 8 дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили та засоби ППО провели інтенсивну бойову роботу й збили 7 безпілотників, які атакували одночасно й з різних напрямків. На жаль, один дрон, котрий постійно маневрував між багатоповерхівками, не вдалося збити.
- Від російського терору загинуло 10 осіб, серед яких троє дітей (3-річний хлопчик Марк, 4-місячний Тимофій та 8-місячне немовля). Також відомо про 8 постраждалих, серед яких також є дитина.
- Як повідомили в ДСНС, у неділю, 3 березня, на зв'язок вийшли 3 людини, які були в переліках осіб, які можуть перебувати під завалами. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За інформацією рятувальників, під завалами можуть бути ще 4 людини.
- Як додав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ці троє людей, які вийшли на зв'язок, ще тиждень тому виїхали у справах. Мешканці будинку про це не знали, тож вони були внесені до списку зниклих безвісти.