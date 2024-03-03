Нагадаємо, що в Одесі триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки внаслідок удару по місту у ніч проти 2 березня. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під ними ще можуть бути люди.

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Росіяни атакували Одеську область

Близько опівдня з літака тактичної авіації, а саме – з акваторії Чорного моря, ворог випустив ракету Х-31П. За даними Сил оборони Півдня, це було в напрямку південних районів області.

Водночас повідомляється, що російська ракета втратила бойову спроможність.

Ракета втратила бойову спроможність над морем. Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у Силах оборони півдня України закликали громадян бути уважними та свідомими. Наголошуємо, що при попередженні про небезпеку негайно переходьте в укриття.

Раніше у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку, проте потім монітори написали, що ракета зникла з радарів.

Розбір завалів внаслідок нещодавнього удару по Одесі продовжується