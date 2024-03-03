Напомним, что в Одессе продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенной многоэтажки в результате удара по городу в ночь на 2 марта. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь под ними еще могут быть люди.
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Россияне атаковали Одесскую область
Около полудня с самолета тактической авиации, а именно – из акватории Черного моря, враг выпустил ракету Х-31П. По данным Сил обороны Юга, это было в направлении южных районов области.
В то же время сообщается, что российская ракета потеряла боевую способность.
Ракета потеряла боевую способность над морем. Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Силах обороны юга Украины призвали граждан быть внимательными и сознательными. Подчеркиваем, что при предупреждении об опасности немедленно переходите в укрытие.
Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности, однако затем мониторы написали, что ракета исчезла с радаров.
Разбор завалов в результате недавнего удара по Одессе продолжается
- Оккупанты в ночь на 2 марта атаковали Одесскую область 8 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства ПВО провели интенсивную боевую работу и сбили 7 беспилотников, которые атаковали одновременно и с разных направлений. К сожалению, один дрон, который постоянно маневрировал между многоэтажками, не удалось сбить.
- От российского террора погибло 10 человек, среди которых трое детей (3-летний мальчик Марк, 4-месячный Тимофей и 8-месячный младенец). Также известно о 8 пострадавших, среди которых также есть ребенок.
- Как сообщили в ГСЧС, в воскресенье, 3 марта, на связь вышли 3 человека, которые были в перечнях лиц, которые могут находиться под завалами. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По информации спасателей, под завалами могут быть еще 4 человека могут быть еще 4 человека.
- Как добавил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, эти три человека, которые вышли на связь, еще неделю назад выехали по делам. Жители дома об этом не знали, поэтому они были внесены в список пропавших без вести.