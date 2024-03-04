Почему вечером 3 марта тревога звучала в Киеве и дошла до Тернопольской области: Игнат объяснил

В воскресенье вечером, 3 марта, в Киеве воздушная тревога длилась 11 минут. В Воздушных силах объяснили, почему тревога звучала в столице Украины и дошла до Тернопольской области.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал детали воздушной тревоги, которая звучала вечером 3 марта, информирует 24 Канал.

Смотрите также Во многих областях Украины была воздушная тревога: в Николаеве прогремел взрыв

Игнат рассказал подробности о воздушной тревоге 3 марта

Журналисты отметили, что вечером 3 марта в Киеве была нетипичная воздушная тревога. Она началась в 19:31 и закончилась уже через 11 минут.

В столице Украины тревогу объявляли из-за баллистики, запущенной с Юга, что довольно нетипично, поскольку, как отметил журналист, "мы (Киев – 24 Канал) реагируем на баллистику, которая летит из северных регионов".

Мы используем информацию об угрозе применения баллистического вооружения из разных источников. Есть свои источники, а есть информация от наших партнеров. Поэтому это происходит очень быстро. Когда видите нетипичную карту (воздушных тревог – 24 Канал) это все из-за скорости,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, баллистика – это считанные минуты. "Вы видите, что тревога была объявлена и сразу за несколько минут она завершилась. Была цель в направлении Николаевской области", – рассказал представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат отметил, что если есть информация, что существует угроза баллистического вооружения, то необходимо реагировать быстро.

"Баллистика летит с очень большой скоростью и от сообщения о ее применении до объявления тревоги занимает короткое время", – отметил Игнат.

"Шахед", который влетел в дом в Одессе: что рассказал Юрий Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях дрона, которым ударили по дому в Одессе 2 марта.

По словам Игната, у разных дронов может быть разная боевая часть разной массы. У модели дрона-камикадзе 136 боевая часть почти в два раза больше, чем у 131.

"Хочу сказать, что 136 "Шахед", которым атаковали Одесскую область – это не какой-то маленький БпЛА. Это довольно такой большой самолет", – отметил спикер.

Он отметил, что сам по себе вид вооружения опасный и мощный. По его словам, если такой боеприпас попадает в дом как в Одессе, то здание "складывается" очень быстро.